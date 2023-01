Kolem Prahy se bourá nejvíc z celé republiky. A s nejhoršími následky

Na některých dopravních nehodách se podepíše počasí, jako třeba namrzlé silnice na řadě ranních malérů malérů ve čtvrtek 12. ledna, často zaúřaduje nepozornost – a v některých případech i totální nezodpovědnost. Tak to bylo třeba v pátek 6. ledna před sedmou ranní u Brandýsa nad Labem na Praze-východ, kde na silnici druhé třídy II/610 přejel do protisměru a čelně narazil do protijedoucího hyundaie cizinec za volantem fordu. Nadýchal pak 3,3 promile, informovala policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.

Ilustrační foto. | Foto: Jiří Skála