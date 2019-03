Kočka mladší měl při loňské nehodě v krvi 3,5 promile alkoholu a kokain

To, o čem se původně spekulovalo, se ukázalo jako pravdivá informace. Jan Kočka mladší měl při zářijové nehodě na dálnici D11 v krvi 3,5 promile alkoholu a nespecifikované malé množství kokainu. Informaci serveru Blesk.cz potvrdil ČTK státní zástupce Martin Staněk. Kočka vjel na dálnici do protisměru. Při tragické nehodě zemřel on i řidič dodávky, do níž Kočka v protisměru čelně narazil.

Policie případ během vyšetřování překvalifikovala na obecné ohrožení, kvůli úmrtí viníka ale musí případ odložit. Nehoda se stala v noci 28. září. Jan Kočka mladší jel po dálnici od Prahy ve směru na Hradec Králové po třetí hodině ranní. Jízdu v protisměru na dálnici D 11 nepřežil člen známé kolotočářské rodiny Přečíst článek › Jeho Mercedes měl při předjíždění urazit jinému vozu zrcátko a z místa nehody ujel. Vzápětí Kočkův vůz sjel z dálnice na exitu u Vrbové Lhoty, na místě se otočil a stejným exitem se na dálnici vrátil, ovšem do protisměru, směrem na Prahu. Prudký náraz Šílená jízda trvala téměř dva kilometry a skončila srážkou. V protisměru jedoucí vůz v plné rychlosti narazil do větší skříňové dodávky. Náraz byl tak prudký, že oba řidiče vymrštil z aut. Výsledky soudní pitvy u obou mužů prokázaly, že oba zemřeli na vážná poranění hlavy a utrpěli řadu dalších zranění. Z obou aut vyšlehly plameny, které dodávku i Mercedes kompletně zničily. Vůz s rakví táhlo šest vraníků. Podívejte se na okázalý pohřeb kolotočáře Kočky Přečíst článek › Kočka pocházel z rodiny provozovatele Matějské pouti v Praze. Jeho rodina v polovině října zorganizovala v Praze výpravný pohřeb. Po obřadu v kostele Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad následoval smuteční průvod, při kterém ostatky zesnulého převezl kočár tažený koňským spřežením přes Vinohradskou třídu na Olšanské hřbitovy. Rodina Kočků podobný průvod zorganizovala zhruba před deseti lety pro Václava Kočku mladšího, kterého na křtu knihy bývalého premiéra Jiřího Paroubka zastřelil hoteliér Bohumír Ďuričko (dnes Benedikt Reinhold Diera). VIDEO: Monstrózní pohřební průvod Václava Kočky mladšího prošel Prahou Přečíst článek ›

Autor: ČTK, Redakce