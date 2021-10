"Utrpěl úraz hlavy, otřes mozku a jel do Motola na urgentní příjem. Nikdo jiný zraněný nebyl," dodala mluvčí pražských záchranářů Jana Poštová.

"Řidič byl zraněný. Na místo pro něj přijela záchranná služba, která ho odvezla do nemocnice. Ještě předtím se podrobil dechové zkoušce, která byla negativní. Okolnosti nehody vyšetřují kolegové z oddělení dopravních nehod," sdělil Deníku policejní mluvčí Jan Daněk.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.