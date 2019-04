Na událost upozornil magistrátní web věnující se bezpečnosti v hlavním městě. K řece vyrazily i dvě jednotky pražských hasičů. Podle mluvčího Martina Kavky však hasiči zůstali na místě jen jako asistence v případě potřeby.

„Silniční doprava v přilehlém okolí omezena nebyla. Pyrotechnik na místě potvrdil, že se jedná o ruční granát vzor 34 a odvezl ho k zneškodnění,“ sdělil na twitterovém účtu policejní mluvčí Jan Rybanský. Kvůli zásahu byla podle Rybanského vyklizena náplavka v délce kolem 150 metrů, což částečně omezilo i provoz tamních trhů.

Munice pro Wehrmacht

Granát podle Blesk.cz se svými otci vylovili z Vltavy dva malí kluci. „Tahali jsme to všichni. Tátovi najednou přišlo podezřelé, co to je, že je to nějaké divné,“ uvedl jeden z chlapců Lukáš Komrska. Ostrý útočný granát se používal ještě v československé meziválečné armádě, od 15. března 1939 pokračovala výroba této munice pro německý Wehrmacht. Československá lidová armáda s produkcí skončila ve čtyřicátých letech minulého století.