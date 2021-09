/FOTOGALERIE/ Po srážce dvou aut skončilo jedno z nich v tramvajovém kolejišti. Na pomoc mu museli přijet hasiči, kteří ho z kolejí dostali pomocí speciálního jeřábu. Nehoda se stala v ulici Plzeňská v pátek po 22. hodině mezi zastávkami Hotel Golf a Poštovka.

Nehoda v Plzeňské ulici. | Foto: Hasiči Praha

Podle dostupných informací bylo auto do kolejiště odmrštěno poté, co do něj naboural zezadu jiný vůz. Okolnosti nehody, která si vyžádala minimálně jedno lehké zranění, vyšetřují policisté.