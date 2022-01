Poprvé vjela ze zatím nezjištěných důvodů kolem 20. hodiny o Silvestru dvě osobní auta do prostoru čerpací stanice MOL v Liberecké ulici v Praze 8. Modrý osobák profrčel okolo stojanů a narazil do skleněné výplně prodejny. Šedé osobní auto, které ho následovalo, nabouralo do čerpacích stojanů a zlikvidovalo si celý předek. Škody jsou nemalé, jak na vozidlech, tak na zařízení čerpací stanice.