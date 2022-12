Metro C mezi Letňany a Nádražím Holešovice stálo. Do kolejiště spadl člověk

Redakce

Provoz metra C byl přerušen v úterý po devatenácté hodině v úseku Letňany a Nádraží Holešovice. Výluka trvala od 19,12 do 19,50 hodin. Podle informace pražských hasičů do kolejiště spadl člověk.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný