K nehodě v Holešovicích došlo před šestou hodinou. Na místo vyrazily dvě hasičské jednotky. „Hasiči likvidovali uniklé provozní kapaliny a zajistili nehodu proti vzniku požáru. Nehoda se obešla bez nutnosti vyproštění,“ informoval mluvčí Martin Kavka.

Podle mluvčí zdravotnické záchranné služby Jany Poštové posádky ošetřovaly 34letého muže. „Po imobilizaci, ošetření a zajištění jsme jej při vědomí s pohmožděním krční páteře transportovali do Ústřední vojenské nemocnice ve Střešovicích na urgentní příjem,“ uvedla Poštová na oficiálním twitterovém účtu pražské záchranky.

Hasiči po zadokumentování nehody Policií ČR odstranili vozidlo, které se ocitlo na střeše jiného automobilu. Policisté okolnosti nehody vyšetřují, podle informací Blesk.cz se jedno z aut otáčelo v křižovatce a vjelo tak do cesty dalšímu, které se ve vysoké rychlosti zvedlo, převrátilo na střechu a netradičně „zaparkovalo“ do řady. Zásah složek Integrovaného záchranného systému blokoval na nábřeží Kapitána Jaroše u nájezdu na Hlávkův most provoz. Řidiči mohli místo objet po druhé straně Vltavy přes Štefánikův most a Těšnovský tunel.