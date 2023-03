Dálnice D8 byla v sobotu 18. března večer na sedmém kilometru ve směru na Prahu uzavřena. Osobní vůz tam srazil dva muže, kteří pravděpodobně vystoupili z odstaveného automobilu.

Ilustrační foto. | Foto: ČTK

Policisté krátce před sobotní desátou hodinou večer obdrželi na tísňovou linku hlášení o autě odstaveném v levém pruhu na dálnici D8 na 7,5 kilometru ve směru na Prahu. Muži se pravděpodobně rozhodli řešit situaci s porouchaným autem a vystoupili z něj. „Srazilo je osobní auto, které předjíždělo dodávku v pravém jízdním pruhu,“ upřesnila mluvčí středočeských policistů Barbora Schneeweisová.

Muži utrpěli vážná zranění. „Jedna osoba byla s poraněním hlavy a mozku letecky transportována do Ústřední vojenské nemocnice. Druhý muž utrpěl tržnou ránu na hlavě, odřeniny v obličeji a stěžoval si na bolest nohou. Sanitkou byl převezen do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady,“ řekla mluvčí středočeské záchranky Monika Nováková. Ta se zmínila ještě o třetí zraněné osobě, která byla s pohmožděným kolenem dopravena do Fakultní nemocnice Bulovka.

Uzavřený byl nájezd Exit 9 směr Praha. Okolnosti nehody policie vyšetřuje.

Podobný případ se stal na začátku března na dálnici D6 na 6,5 kilometru ve směru z Prahy na Karlovy Vary. Nejprve se tu srazila dvě osobní auta. Nehoda se obešla bez zranění, nicméně následně jeden z řidičů vystoupil do dálnice. To se mu stalo osudným. Projíždějící řidička jej srazila. Vozidla následně skončilo na střeše mimo dálnici.