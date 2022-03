Hromadná nehoda na Jižní spojce: hasiči museli jednoho řidiče vyprostit

„Žena policistům nadýchala přes tři promile alkoholu. Také byla zraněná, takže byla převezena k ošetření do nemocnice. Máme i informace, že po cestě z Řevnic do Prahy měla způsobit další nehody. Zjišťujeme, co dalšího má na svědomí," řekla policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.