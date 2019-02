Praha /FOTOGALERIE/ - Záchranáři, hasiči i policisté měli v noci na pondělí napilno v Kateřinské ulici v centru Prahy. Tam byly v půl deváté večer přivolány všechny hlavní složky integrovaného záchranného systému kvůli agresivně vystupujícímu mladému muži, který v jednom z tamějších hotelů nejprve ohrožoval ostatní hosty nožem a hasicím přístrojem.

Při příjezdu policie pak hrozil sebevraždou: 29letý Portugalec, o němž se od počátku podle projevů jeho chování předpokládalo, že by mohl být pod vlivem drog, vylezl do otevřeného okna ve druhém patře a prohlašoval, že skočí dolů.

Domluvy nepomohly

Nakonec to skutečně udělal. „Policisté se ho snažili přesvědčit, ať si neubližuje a vrátí se zpět do místnosti. To muž odmítal," připomněl v pondělí dramatické chvíle Jan Daněk z ředitelství pražské policie.

„Toto vyjednávání trvalo několik desítek minut – nicméně i přes veškeré vynaložené úsilí policistů cizinec nakonec ukončil svůj život skokem z okna," konstatoval Daněk.

Evakuace hotelu

Protože během předchozích rozhovorů (které nejprve vedli policisté a následně převzal specialista-vyjednavač) muž mluvil značně zmateně, z jeho slov bylo možno vytušit náznak hrozeb a zmínky o tom, že svou úlohu na tomto světě již „splnil", by bylo možno vyložit i jako odkaz na to, že v pokoji by se mohla nacházet například nastražená bomba, byl hotel evakuován. Pro jistotu.

Na místo policisté přivolali i pyrotechnika a rovněž psa vycvičeného k vyhledávání výbušnin. Mimochodem – bylo to právě v době, kdy policisté včetně příslušníků pyrotechnické služby prohledávali kvůli bombovému telefonátu anonyma také pražské hlavní nádraží. Nic nebezpečného se nakonec nenašlo jak u muže, tak v pokoji, z jehož okna vyskočil. Po tomhle zjištění bylo možno ukončit evakuaci i zrušit uzávěru bezprostřední­ho okolí.

Tragický následek

Muž, který svou podobou, ale především svým chováním a nejasnými slovními narážkami vyvolával obavy, že se snad mohl inspirovat nedávnými teroristickými útoky islámských radikálů ve Francii – což se naštěstí nepotvrdilo – nakonec svůj záměr dovedl až do tragického konce. Hasiči, kteří se na místo sjeli z nedaleké centrály a ze stanice na Smíchově, totiž kvůli přístřešku pod oknem nemohli použít dopadovou plachtu.

A třebaže se nejednalo o velkou výšku, po skoku z okna si muž dopadem na střechu přivodil vážné zranění hlavy. Z těžko přístupného místa ho hasiči vyprostili a záchranáři pacienta odvezli do nemocnice. Tam muž svým zraněním podlehl.

Droga z klubu?

Záchranná služba později v noci musela dopravit do nemocnice ještě jeho spolubydlícího. Ten v kritických chvílích nebyl na místě přítomen – a když se vrátil k hotelu, neunesl informace o tom, co se stalo. Údajně původně byli v pokoji ubytováni cizinci tři – jednoho z nich však nejprve sanitka odvážela do lékařského zařízení a další jel s ním jako doprovod. Muž, který v Praze skoncoval se životem, tak dočasně na pokoji osaměl.

Během prošetřování události policisté zjistili, že sebevrah a jeho přátelé v sobotu navštívili taneční party. Právě to byl podle všeho počátek tragédie. „Muž si tam si pravděpodobně zakoupil drogu, kterou si aplikoval. Jeho kamarád, který drogu pravděpodobně užil také, skončil pro svůj stav v nemocnici," potvrdil v pondělí Daněk.

Více by měly prozradit toxikologické rozbory provedené v rámci pitvy. Policejní šetření se v reakci na aktuální tragédii také nepochybně zaměří na nabídku dog v místech, kam se v centru Prahy chodí bavit nejenom mladí lidé.