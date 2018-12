Pražská městská firma Technická správa komunikací (TSK) upozorňovala před pár dny, že chodec souboj s autem vždy prohraje. Nabádala lidi, aby v předvánočním uspěchánem čase dávali pozor a dodržovali základní pravidla. Bohužel v pátek došlo na území hlavního města ke dvěma srážkám automobilu s chodkyněmi. Od nočního nehody na Žižkově řidič ujel, aniž by poskytl pomoc.

Osobní automobil v pražských Záběhlicích srazil dvě chodkyně. | Foto: ZZS, hl. m. Prahy, twitter

O případu z Koněnovy ulice informoval server Novinky.cz, sražená čtyřiadvacetiletá žena utrpěla vážné poranění hlavy a několik zlomenin končetin. „Záchranáři jí zajistili dýchací cesty, připojili na umělou plicní ventilaci, zajistili žilní vstup a doplnili tekutiny a následně převezli na ARO nemocnice na Vinohradech,“ sdělila Novinkám mluvčí pražské zdravotnické záchranné služby Jana Poštová.

Byl řidič pod vlivem?

Policisté v jedné z bočních ulic našli auto s poškozenou kapotou a oknem. Zadrželi dvě osoby. Podle mluvčího pražské policie Jana Rybanského probíhá vyšetřování, kdo z nich řídil a zda požil alkohol či jiné návykové látky. „Není zatím jasné také to, zda se střet odehrál na přechodu pro chodce,“ dodává server.

Další dvě chodkyně pak srazil osobní automobil v Záběhlicích. Na místo nehody jim vyjeli pomoci záchranáři specialisté urgentní medicíny. „Obě ženy ošetřili dle traumaprotokolu, zajistili a převážejí do FN Motol,“ informovala krátce po deváté hodině mluvčí záchranky Poštová. Čtyřiačtyřicetiletá žena má poraněné dolní končetiny. Šestašedesátiletá chodkyně utrpěla kromě úrazu dolních končetin ještě úraz hlavy.

Nevidím, neslyším

Ačkoliv okolnosti obou nehod policie stále zjišťuje, je dobré řídit se radami TSK na jejich webu. Článek se zmiňuje například o fenoménu dnešní doby - mobilních telefonů a sluchátek. „Chodci zahledění do displejů telefonu nebo zaposlouchaní do hudby nevnímají okolní provoz, bez rozhlédnutí slepě vstupují do vozovky. Na přechodu si často bezohledně nárokují svoji přednost a chovají se jako nezranitelní. Mimo přechod je takové chování doslova hazardováním se svým životem!“ varuje mluvčí Barbora Lišková.