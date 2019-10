V Blance vzplálo kolem páté hodiny vozidlo v troubě A. K požáru vyjely tři jednotky pražských hasičů. „Požár je prakticky uhašen, provádíme závěrečné dohašování. Prostor tunelu se daří odvětrat, měření nebezpečných koncetrací je negativní. Na místě je hasičský vyšetřovatel,“ informoval mluvčí pražských hasičů Martin Kavka kolem půl sedmé.

Podle dopravního informačního centra by měl být Dejvický tunel uzavřen až do 23. hodiny. Okolní komunikace se logicky ucpávají, většina hlásí stupeň čtyři. Řidiči posílají na sociální sítě fotografie, jak stojí v kolonách. Popojíždí se pomalu i na místech, kde to není úplně obvyklé.

Policisté zprůjezdnili tunel ve směru do Troji kolem půl sedmé. Na Barrandov se stále nejezdí, protože zde silničáři odklízejí ohořelý vrak a dávají vozovku do původního stavu.

Požár je prakticky uhašen, provádíme závěrečné dohašování. Prostor tunelu se daří odvětrat, měření nebezpečných koncetrací je negativní. Na místě je hasičský vyšetřovatel. pic.twitter.com/SLPutUHwc4 — Hasiči Praha ? (@HasiciPraha) October 9, 2019

„Zpoždění tramvajových linek jedoucích přes centrum je aktuálně zhruba deset až patnáct minut. Obrňte se, prosím, trpělivostí,“ žádal k večeru twitterový účet magistrátní firmy Ropid organizující MHD v metropoli a okolí. Důvodem bylo poškození trolejí vysokým nákladním automobilem v železničním podjezdu na Fidlovačce. Některé tramvajové linky byly odkloněny přes I. P. Pavlova. Ropid nasadil také náhradní autobusovou dopravu X24 v úseku Lazarská - Otakarova.

„Linka 7 je rozdělena rozdělena na úseky Černokostelecká - Otakarova - Nám.Bří.Synků - a zpět Černokolestecká, a Radlická - Zborovská - Myslíkova - Karlovo náměstí - Albertov - Výtoň a zpět na Radlickou. Linka 24 je odkloněna z Moráně na Podolskou vodárnu,“ informovala městská společnost na sociální síti. „Linka 23 je z Újezdu odkloněna na Anděl a Smíchovské nádraží. Předpoklad obnovení provozu se posunuje na 22:00.“

Naštěstí se podařilo obnovit provoz o skoro hodinu a půl dříve. Ještě nějakou chvíli však potrvá, než se provoz v Nuselském údolí stabilizuje.

A zde ještě příčina půlhodinového zastavení provozu v centru. Zdroj: https://t.co/46S6zQ3wWx pic.twitter.com/UKjOzvdruy — PID (@PIDoficialni) October 9, 2019

A do toho ještě vykolejily hned dvě tramvaje po nehodě s autem v blízkosti centrální křižovatky Lazarská. „Tramvaje jsou odkláněny z Lazarské kolem Národního divadla, z Karlova náměstí přes Palackého náměstí. Očekáváme výraznější komplikace vlivem omezené kapacity odklonových tras,“ uvedl twitterový profil Pražská integrovaná doprava (PID). Provoz byl zastaven zhruba půl hodiny.

Ještě kolem sedmé hodiny večerní je provoz stále destabilizovaný. V podstatě na všech linkách, které jezdí přes centrum, musí cestující počítat s nepravidelnosti oproti jízdnímu řádu. Aneb jak glosoval středeční dopravní situaci jeden z twitterových uživatelů: „Celá Praha stojí.“