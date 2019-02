Kuriózní příčinu má obousměrné zastavení provozu metra linky C mezi stanicemi Florenc a Pražského povstání. Těžko říct, jestli se mu čekání na další soupravu zdálo dlouhé, ale ve stanici Vyšehrad vběhl do jednoho z tunelů pes. K události došlo ve 12.20 a provoz se podařilo obnovit až za tři čtvrtě hodiny zhruba pět minut po 13. hodině.

"Zaběhlý pes do tunelu ze stanice Vyšehrad. Do vyloučeného úseku je postupně nasazována náhradní autobusová doprava XC. Tramvajová linka 6 je směrem z centra odkloněna ze zastávky Nuselské schody přes zastávku Pražského povstání do zastávky Vozovna Pankrác," informoval web pražského dopravního podniku krátce po poledni.

Pes se přesunul do stanice I. P. Pavlova, kde se ho snaží odchytit hasiči. https://t.co/9ef337SmDw — PID (@PIDoficialni) 31. srpna 2018

Na místě zasahovali hasiči dopravního podniku. Psa se jim podařilo odchytit až ve stanici I. P. Pavlova.