Meteorologická výstraha na velmi silné bouřky s přívalovými srážkami se začala naplňovat v Praze kolem půl páté odpoledne. Hasičské jednotky se rozjely do různých částí metropole k čerpání vody nebo popadaným stromům. „K 17. hodiině jsou všechny pražské profesionální stanice venku a společně s několika dobrovolnými jednotkami zasahují u dvaceti událostí,“ informovala mluvčí Kateřina Suchánská na oficiálním twitterovém účtu. O další hodinu později přibylo patnáct událostí. „Nejvíce událostí bylo zatím hlášeno z oblasti Smíchova, Košíří, Radotína, Záběhlic a Břevnova,“ upřesnila Suchánská před sedmou hodinou.

Ulice během pár desítek minut zaplavila voda, doprava začala kolabovat, ze zamračané oblohy padaly kroupy. Ve vestibulech metra se cestující brodili, ve stanici Vysočanská na lince B krátce nefungoval eskalátor. Podle reakcí na sociálních sítích bouřka zastavila i některé tramvaje - konkrétně se jedná o linky 5, 7, 9, 10, 12, 15, 16 a 20 na Plzeňské ulici u zastávky U Znovu směrem do centra. I kvůli nehodě v oblasti I. P. Pavlova však Ropid, organizující městskou hromadnou dopravu v metropoli a okolí, eviduje zpoždění v celé tramvajové síti. Nejhorší situace je v centru.

Situace v Praze se zklidňuje. Operační středisko eviduje k 19.hod 38 případů spojených s bouřkami. Kromě toho hasiči zajistili 2 místa po DN, prověřili spuštěný požární alarm, uhasili žhnutí v el. skříni a vyjeli zkontrolovat spálené potraviny.#bouřka — Hasiči Praha ? (@HasiciPraha) June 6, 2019

Vlaky v Braníku nejezdily hodinu

„Linka 112 je odkloněna z Nádraží Holešovice do zastávky Povltavská přes Trojský most. Do oblasti zastávky Pelc Tyrolka využijte linku 201 do zastávky Kuchyňka,“ uvedl pražský dopravní podnik (DPP) na webu. Důvodem je silný individuální provoz v tunelu Blanka. V Zoo Praha se kvůli silnému větru a dešti musela zastavit lanová dráha. Pochopiletně nejezdí ani přívozy.

V branické ulici Údolní se na železniční přejezd sesunula hlína a kamení. Na místo vyrazili hasiči i příslušníci policie. Na trati číslo 210 do Vraného nad Vltavou, Čerčan a Dobříše byl v úseku mezi zastávkami Praha-Krč a Praha-Braník zastaven provoz zhruba na hodinu. Kolem 18:10 oznámily České dráhy, že mimořádnost byla ukončena.

„V ulici U Plátenice na Smíchově zasahuje jednotka z Petřin. Pravděpodobně se zde odrazil blesk od chodníku. Provádíme průzkum termokamerou a také kontrolu přilehlého domu a čekáme na příjezd pražských energetiků,“ dodala mluvčí hasičů Suchánská o chvíli později.