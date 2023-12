Na čtvrtém kilometru dálnice D1 ve směru do Prahy před Průhonicemi došlo v pondělí večer k neštěstí. Menší autobus tu srazil chodce.

Nehoda na dálnici D1 u Prahy. Autobus tu srazil chodce. | Foto: Deník/Radek Cihla

Proč k nehodě došlo vyšetřují pražští dopravní policisté. Kvůli tomu je také omezen provoz na dálnici, konkrétně je uzavřený pravý jízdní pruh ve směru do hlavního města. S komplikacemi by měli řidiči podle serveru dopravniinfo.cz počítat minimálně do 23. hodiny.

Podle mluvčí pražských záchranářů Jany Poštové utrpěl zhruba pětatřicetiletý muž zranění neslučitelná se životem.

Zdroj: Deník/Radek Cihla