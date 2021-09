"Druhý muž ve věku 39 let utrpěl úraz dolních končetin a hlavy. Při vědomí byl převezen do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady," uvedla na Twitteru mluvčí pražských záchranářů Jana Poštová.

Při DN v Holešovicích jsme ošetřili dva sražené chodce: M cca 40 let, velmi vážný úraz hlavy, mnohočetná poranění, po resuscitaci transportován do FNM. Druhý M39, úraz DK a hlavy, při vědomí do FNKV. @PolicieCZ