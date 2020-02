Zatvrzele bojoval proti levičáckým novotám jako je zákaz kouření v barech nebo elektromobily. Zelené a genderisty považoval za novodobé peklo. Jenže nebyl to žádný smrtelně vážný hlasatel „chudého bílého muže“. Smysl pro legraci, který mu svítil v očích, vždycky jeho trochu toporné ideje převálcoval.

On však nebyl především kritik „krásného nového světa“. Byl to jeden z nejpodivuhodnějších praktických politiků moderní doby. Jeho Teplice ho milovaly. A ty by se dlouhodobě nezamilovaly do nějakého mluvky. Byl mimořádně úspěšným primátorem.

Když se stal předsedou senátu, přáli mu to i jeho političtí rivalové. V moři stranických šíbrů a podržtašků všeho druhu byl Kubera osobnost se vším všudy. Už teď schází.

Přečtete si Kuberův novoroční projev: