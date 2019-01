Pomník. Tímto slovem radní Tomáš Hudeček včera celkem bez skrupulí označil to, co zbylo ze snu Pavla Béma uspořádat v metropoli letní olympijské hry.

Pavel Bém. | Foto: DENÍK/Martin Divíšek

Čtyřicetimiliardový projekt od začátku vyvolával emoce. Taky, řečeno s Davidem Rathem, nešlo o žádnou čudlu. Jen pro ilustraci, za podobnou částku hodlá Praha postavit celou novou linku metra D z Náměstí Míru do Písnice.

Jestli je lepší mít nové metro nebo měsíc slávu v podobě olympiády, která třeba loni pro Brity byla velkým ekonomickým zklamáním, je na zvážení každého.

Související: Za olympiádu dala Praha 70 milionů. Zbyly po ní jen fotky

Samozřejmě, olympiáda, to nejsou jen stadiony. Je to také nový vysokoškolský kampus a možná vyřešená dopravní situace v Praze. Aspoň tak to Bém říkal. A přiznávám, že ze začátku jsem mu sám celkem fandil, protože mám od přírody radši lidi, co vytvářejí a sní než ty, co jen zašlapávají do země a sami nepřijdou s ničím.

Pohříchu, Bémův sen, v kontextu dalších jeho investičních projektů, brzy začal odhalovat svou nepěknou nahotu. A milionová zakázka na fotky jednoho fotografa, které by teď Praha ráda aspoň vystavila, když s logem za 330 tisíc už nic neudělá, jsou jen drobné.

Včera sen o olympiádě definitivně padl. V tichosti. Nakonec to prý dohromady stálo „jen" 70 milionů a 30 dalších k tomu. Ale kolik reálně Praha zbytečně utratila, se už nikdy nedozvíme.

Jednou věcí jsou totiž náklady s olympiádou přímo související: fotky, logo či nerealizované architektonické návrhy.

Větším mementem by však pro politiky, kteří faktury zdědili, měl být třeba úsek metra C ze Střížkova do Letňan. Právě tam měla být situována olympijská vesnička a některé stadiony.

Praha proto nešetřila a za tento úsek zaplatila přibližně 16 miliard korun. Každá zastávka stála dvakrát až třikrát tolik než metropole hodlá dát za ty, co postaví v rámci plánovaného metra D. Megalomanská nepřestupní stanice Střížkov, ve které jiný snílek, architekt Patrik Kotas, chtěl zrealizovat něco ve stylu metra podle Santiaga Calatravy ve španělské Valencii, nebo obří komplex zastávky v polích Letňany budou po desetiletí připomínat, jak jsme si v Praze kdysi žili nad poměry.

Kdyby stanice metra C stavěli realisté, a nikoli snílci, mohli jsme dost možná mít už i novou Národní knihovnu a upravené Václavské náměstí. Nakonec bychom si tedy splnili snů hned několik.