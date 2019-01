SLOUPEK: Otrava zleva doprava

Protože si v téhle republice může každý zločinec dělat co chce , vypadá to tady tak, jak to vypadá. Nejen, že už se bojíme vzít do pusy některé polské potraviny kvůli obsahu posypové soli (a není jich málo), ale dokonce se budeme bát přijmout od kamaráda pozvání na panáka.

Budeme to od něho brát jako pokus o zabití, či co… A tak bude asi nejlepší, když se kvůli zločincům, kteří na ubohém českém spotřebním lidu nelegálně vydělávají miliardy, budeme plazit se skloněnými hlavami a čekat, kdy nám nějaký vykutálenec podvrtá chodník pod nohama. Rada je sice jasná, nepijte tvrdý alkohol. I tím by se dala situace vyřešit. Ale co ti, kteří zemřeli? Co když se zrovna po letech potkali se spolužákem a dali si na zdraví? Nemuseli to být zatraceníhodní pijani. Pijeme občas skoro všichni a vrazi se nám smějou.

