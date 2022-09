Ať kandiduje, kolik uskupení chce, nakonec v zastupitelstvu velké Prahy sedí zástupci jen několika málo z 22 volebních subjektů. Letos to vyšlo na šest a skoro se chce říci, že je k vzteku věnovat čas, peníze a práci kandidatuře, pokud je skoro jasné, že šestnáct kandidátek bude do nedělního rána sice aktualizovat stránku s volebními výsledky v marné naději, že odněkud přistane dostatek hlasů, ale nakonec stejně padne do zapomnění s výsledkem začínajícím často nulou či jedním procentem.