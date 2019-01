Někteří lidé jsou nepoučitelní. Kapsáři mají přes letní prázdniny hlavní sezónu, ale Pražané jako by jim stále chtěli ulehčovat jejich „řemeslo". Není dne, abych neviděla převážně mladé hochy, kteří nosí peněženku vyzývavě vystrčenou z kapsy.

BATOH NA ZÁDECH SE NEMUSÍ VYPLATIT. To zjistila i žena, kterou v pátek v autobuse okradl kapsář. Kvůli nedostatečné opatrnosti přišla o tři tisíce korun a také osobní doklady. | Foto: Deník/ Miroslav Kucej

Pro chmatáky pak není nic jednoduššího, než si za dvě vteřiny kořist od dotyčného „vyzvednout." Ale i dámy kapsářům nahrávají. Mobily, peněženky i doklady si nechávají mnohdy při ruce, navrchu. A pak se diví. Divila jsem se i já, včera. V metru jsem na přestupu šla za asi čtyřicetiletým mužem, který měl otevřený batoh. Vidět byl tedy celý obsah peněženka, doklady, deštník a láhev s vodou.

V tu chvíli mě napadly dvě možnosti: buďto si dotyčný zapomněl svůj batoh zapnout (například při vyndavání opencard k nahlédnutí revizorovi), nebo už byl svědkem neúspěšného pokusu o lup (o tom, že byl neúspěšný, svědčil fakt, kolik mu toho v batohu zůstalo). Moje občanská povinnost mi připomněla, že bych muže měla okamžitě informovat, aby si batoh zavřel. Musíme si přece pomáhat. Vždyť i mně se několikrát stalo, že mě cestující upozornili na nedovřený batoh či sportovní tašku. Zrychlila jsem tedy svůj krok, abych se dostala na úroveň pána. Jakmile jsem tak učinila, podezřívavě (jaký paradox!) se na mě podíval. A já jen zakuňkala: „Pane, máte rozepnutý batoh."

Moje představivost je velká, avšak to, co zařval, mě upřímně zaskočilo. „A co je vám jako do toho? No tak mám rozbitý zip, mám se z toho snad pos***?" Aby se pak pán ne***(zde si prosím dosaďte ono sprosté slovo), až zjistí, že je o pár věcí lehčí.

