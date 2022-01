Dělobuchy duněly Rakovníkem tu a tam už od Mikuláše, s příchodem vánočních svátků ohlušujících ran přibývalo a v posledním prosincovém dni to ve městě hřmělo už od brzkých ranních hodin. Rachejtle létaly i na Nový rok, i když už v menší míře.

Máme za sebou další těžký rok, poznamenaný covidem a také s ním souvisejícími opatřeními. Všichni si pochopitelně přejí, aby rok 2022 byl rokem návratu k normálu. Přesto není nutné to s oslavami přehánět. Jsou mezi námi totiž také zvířata, domácí i ve volné přírodě, kterým světelné efekty, především pak rány opravdu vadí. Navíc může docházet k ošklivým zraněním a dokonce i úmrtím. „Stalo se nám, že kvůli hlouposti lidí, kteří odpalovali rachejtle v okolí, došlo k fatálnímu zranění psa,“ připomněl majitel rakovnického útulku Luděk Březina situaci, kdy lidé v okolních bytovkách odpalovali ohňostroje ze střech, takže jejich dolet a razance byly daleko větší. „Odpalovali dělobuchy směrem do volného prostoru, bouchaly nám přímo nad útulkem,“ potvrdil Březina.

Odpalování zábavní pyrotechniky by se mělo soustředit jen na vybraná místa. Také by stačilo, kdyby se lidé, když už mají potřebu odpálit nějakou tu rachejtli, omezili opravdu jen na tu silvestrovskou půlnoc. Bavit se ohlušujícími výbuchy prakticky měsíc, to je omezenost a hlavně naprostá bezohlednost.