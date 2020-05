Loni v listopadu byla na čas kvůli opravě tramvajových tratí uzavřena obě nábřeží. Řidiči už sčítali minuty, když tu náhle, proti původním slibům, radnice ohlásila, že „bude sbírat data“. Jaká a proč nesdělila, z očí nejméně jednoho lokálního politika však sršela svatá válka proti autům. A touha zapsat se do dějin Prahy tím, že tato zlá kapitalistická monstra zažene od břehů Vltavy.

Co se nepodařilo loni, zkouší teď. Prve mu přišla vhod oprava kolejí, nyní korona. Kdo by se bouřil proti rozšíření zahrádek, když dovnitř se nesmí? Co bylo trapné před půl rokem je však nyní směšně trapné. Vedení města se zapomnělo poradit se starostou Prahy 1 a navíc, dovnitř se už smí.

Snahu omezit automobily v centru lze pochopit. A lze jí i rezervovaně zatleskat jednou rukou. (Omezování svobod by se totiž nikdy nemělo aplaudovat freneticky). Pokud ale radní chtějí, aby pražská doprava zezelenala, musí to dělat úplně jinak. Musí mít přesvědčivý plán. Musí se o něm poradit nejen se zástupci městských částí, ale hlavně s odborníky a občany.

Pokoutné barikády náhle vyrašivší na nábřeží, jsou nedůstojná klukovina. Tento experiment je třeba ukončit pokud možno už dnes.