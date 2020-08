Jenže to se dá říci o ledasčem. Když se řidiči nebude líbit váš kukuč, může vás vyrazit z tramvaje? Sotva.

Pivní „kola“ mohou ledaskomu vadit, ale to je všechno. Že brzdí dopravu? To pak zakažte i kočáry. A vůbec, náměstek Adam Scheinherr by měl být rád, že mu auta někdo brzdí. Sám je přece v centru nechce. Že jsou pivokola hlučná? Ne víc než veselá společnost oslavující vítězství svého klubu na některé ze zahrádek. Zbývá tedy jen argument, že se nám to tak nějak nelíbí.

Než trvat na zákazu, měla by jít Praha opačnou cestou. Měla by zvážit, zda znovu nepovolit i oblíbené segwaye. Ty byly doslova démonizovány, ačkoli neexistuje žádný doklad, že by způsobily vážné nehody.

Praha teď potřebuje znovu přilákat turisty. Nabídnout jim nevinné atrakce je to nejmenší. Na nevkusné bábušky, které zakázat nechce nebo neumí, totiž nikoho nepřitáhne.

Vozítka pro turisty servírující alkohol, takzvaná pivní kola, se do pražských ulic od soboty 15. srpna zatím nevrátí. Provozovatelé připravují novou koncepci fungování skupinových kol v Praze. Představí ji zhruba za dva týdny zástupcům vedení města. Než bude koncepce hotova, kola nevyjedou, sdělil agentuře ČTK Jaroslav Stuchlík z Asociace provozovatelů skupinových kol (APSK).