Auta zakážeme, zato bude hromadná doprava dražší

To, že jsou Pražáci zpovykaní, víme už od minulé primátorky. Dále by tedy neměli být rozmazlováni. Ale trestat je? To snad není výchovné. A přeci se do toho radnice pouští. Na jednu stranu chce zdražit hromadnou dopravu, na druhou stranu chce autům zakázat průjezd kolem řeky.

Foto: Deník