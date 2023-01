Mezi značnou částí Pražanů a Středočechů se od sobotního odpoledne valí vlna euforie a radosti. Ale dnes, kdy tento komentář čtete, pořád existuje neúspěšný kandidát Andrej Babiš ve veřejném prostoru. Stále je předsedou nejsilnější opoziční strany, pořád je poslancem. Je pomýlené se domnívat že výsledek voleb znamená jeho konec.

Komentář: Volilo se proti, nikoli pro

Jak řekl jeden z mých přátel: „Bylo by chybou se domnívat, že Babiš a babišismus jsou poraženi.“

Už před nedávnem jsem zde napsal, že v prezidentských volbách jsou slyšet i hlasy těch, kteří nesouhlasí se současnou vládou. Hlasy lidí, kteří mají pocit, že na ně bohatí a vlivní zapomněli, nebo jim dokonce škodí. Hlasy lidí z menších měst a vesnic z okolí Prahy i ze vzdálených koutů Středočeského kraje. A hlays těch, kteří jenom mají strach – z drahoty, budoucnosti, války.

Před prezidentem, spokojeným premiérem, ale i před voliči Petra Pavla je zásadní úkol. A není to úkol na měsíc či rok. Je to dlouhodobý a náročný: nabídnout řešení, zájem a taky pochopení těm vystrašeným a náchylným k populistickým slibům. Víkendoví vítězové se navíc musí připravit na to, že zemědělec z Kutnohorska, dělník z Kladenska nebo prodavačka z Prahy nebude vždy poslouchat, bude nedůvěřivý a zatvrzelý. Připravit se na to, že ne u všech bude práce úspěšná a pomoc (nikoli povýšené poučování) vždy přijaté. Kromě chuti do práce si členové vítězného tábora mají do „generálské“ torny přibalit i nadhled a pochopení. Přece jen lidé z druhého tábora jsou sousedi, známí, spoluobčani, ne agresoři, okupanti či zločinci.