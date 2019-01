„A víte, proč se mi nevyplatí doma cokoli dělat? Protože jsem jednou iniciativně vyluxoval a moje přítelkyně to pak po mně chtěla znovu…" stěžoval si včera pohledný muž třem kolegyním, které ho doprovázely z oběda v centru Prahy.

Ilustrační foto | Foto: Shutterstock.com

Okamžitě jsem si vzpomněla na kamarádku, která je na mateřské a před pěti lety udělala podobnou „hloupost". Jakmile se s přítelem sestěhovali do vysněného bytu, začala mu vyvářet. K snídani měl kynuté buchty a horké kakao, do práce dostal krabičku s obědem, teplá večeře byla samozřejmostí. Když mu při červencovém pobytu na chalupě v tom největším parnu oznámila, že udělá k večeři „jen" osvěžující zeleninový salát, ztropil takovou scénu, že mu kamarádka udělala alespoň bramboráky. Inu, ne nadarmo se říká jaký si to uděláš, takový to máš…

