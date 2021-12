Tento rok nebyl o nic lehčí a dva tisíce dvacet jednička jako by měla tentokrát kolem krku jiný šperk, a sice číslovku reprezentující 30 000 zemřelých. A když už to nemohlo být horší, to zas jiná čísla, ta na trhu s energiemi vylétla do stratosféry. Důsledkem se mimo jiné hlavně stalo to, že lidé stáli frontu na elektriku jako za totáče na banány. Kvůli pádu Bohemia energy nyní přes milion domácností hledí za horizont Nového roku s obavou. Má tady ještě vůbec smysl zmiňovat související inflační prognózy?

Tento rok se tak ve svém samotném závěru stal předzvěstí toho, že si dva tisíce dvacet dvojka o půlnoci na Silvestra směle stoupne mezi ostatní cifry a suše pronese: „Hold my beer, guys.“ Tedy volně přeloženo, podržte mi pivko; a jako bych slyšel, jak si nový letopočet demonstrativně prokřupne klouby na prstech.

Ale abych nekončil tak ponuře. Na politickém poli se nám aspoň povedlo zbavit toho nejhoršího. A sice vlády jednoho oligarchy a packala, co v době největší covidové krize tahal ministry zdravotnictví jako králíky z klobouku, až mu došli. Fialova vláda nyní stojí před velkou výzvou, aby právě dva tisíce dvacet dvojka to pivo podržet nepotřebovala. Věřím tak, že meme, na které kliknu příští rok, bude mnohem radostnější.