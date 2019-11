Glosa Martina Komárka: Radnice „sbírá data“

Sbírají se prý data, proto zůstává průjezd pro automobily Malou Stranou zapovězen. Před spuštěním uzávěry na začátku minulého týdne však mluvili pražští politici jinak: „Opatření potrvá od pondělních šesti hodin ráno do středečního večera. Děláme maximum pro to, aby omezení bylo co nejkratší,“ řekl náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr.

Martin Komárek. | Foto: Deník