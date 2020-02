Strašlivé neštěstí nemůže být už nikdy napraveno. Může však být šancí pro ty, kteří ho přežili. Tak by to mělo být i po požáru ve Vejprtech. Napříště lze zabránit tomu, aby při podobných nehodách umřelo tolik lidí.

Foto: Deník

Kdykoli se stane tragédie, lidé jsou zasaženi do morku kostí a ptají se: Šlo tomu předejít? Co máme udělat pro to, aby se to neopakovalo?