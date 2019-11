Vsadil bych se o sud plzeňského, že ten projev psal někdo jiný. Ale to je vedlejší. Je totiž jasné, že premiérův státnický proslov byl (také) nepřímou odpovědí na sobotní masovou demonstraci proti jeho mocenské rozpínavosti a střetu zájmů.

Na Letné mimo jiné zazněl požadavek, aby nás Evropa bránila před „oligarchy a populisty“. A „Evropy“, respektive Evropské komise, která se zabývá jeho střety zájmů, má šéf vlády důvod se bát. Požadavky z Letné, na které Babiš nereagoval, jsou legitimní. Svobodná média patří mezi pilíře demokracie.

A média v rukách oligarchů (bohatých lidí s mocenskými choutkami) jsou pro demokracii rizikem. Platilo to v „Berlusconiho“ Itálii a platí to v „Orbánově“ Maďarsku i „Babišově“ Česku. To, jak o něm pojednávají „jeho“ média, zejména ta tištěná, budí přinejmenším pochyby, které jsou objektivní.