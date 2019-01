„Nazdar, Míšo! Tak jak bylo včera v divadle?" hulákala přes půlku jídelny černovláska, která si přisedla ke stolu ke své blonďaté kolegyni. Můj stůl byl nalepený na ten jejich, takže ani jejich následnou konverzaci nešlo přeslechnout. „Ani mi nepovídej. Jedním slovem hrůza!"

Strýček Váňa ve Stavovském divadle | Foto: ND Lucie Jansch

„No počkej, ve Stavovském… To snad nemohla být taková hrůza, ne?" „Byla. Měla jsem sto chutí hned o přestávce odejít. To bys nevěřila, jak dokážou zprznit Strýčka Váňu. Takovou klasiku!" rozčilovala se blondýnka. „A proč jste tedy s Petrem v půlce neodešli? Já vím, že jsi tam měla mamku, ale mohla jsi to zahrát na to, že je ti jako těhotné blbě, ne?" „Nejhorší na tom právě bylo, že to bylo zadarmo. S mamkou tam byla její kolegyně, od které jsme měli lístky. Nešlo to…"

Sama mám v živé paměti, jak jsem dědovi chtěla udělat před pár lety radost. Dala jsem mu lístky do Národního. Také na klasiku. Romeo a Julie. Jenže po tom, co tam na pódiu jezdili autem a mluvili sprostě, měl děda také sto chutí nechat po přestávce svou židli prázdnou. Tehdy prý neodešel jen kvůli mně. Bylo mu blbé odejít z něčeho, co měl zadarmo…