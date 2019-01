Díky zpravodajskému portálu Pražského deníku jste měli jedinečnou možnost vyhrát hodnotnou cenu: nové CD zpěváka Noida s názvem Rány!

Václav Noid Bárta | Foto: Archiv

Na CD se může těšit každý 25. soutěžící, který správně odpoví na následující otázku. V soutěži jsou celkem 2 CD.

Odpověď můžete zjistit v našem článku:

> Václav „Noid" Bárta: Kdepak krasoně! Nejraději teď hraji Jidáše

Soutěžní otázka:

S kým se nedávno rozešel zpěvák Noid?

a) s Eliškou Bučkovou

b) s Blankou Matragi

c) s Janou Paulovou

Výherci:

M. Zavadilová, Praha

M. Kordová, Beroun

O CD:

"Teď začínáme turné, které se jmenuje Daspe tour. Jedeme kolem deseti koncertů. Všechny písničky, které jsou na cédéčku budou i na turné, ale také budeme hrát nějaké starší. Včera jsme s kapelou měli první zkoušku. Je to asi dvacet písniček a celé je to nářez. Je to jako dva muzikály na sobě!" Noid