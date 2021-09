Podle tamního okresního úřadu proběhla tento měsíc v zařízení veterinární kontrola, při níž odborníci prověřili životní podmínky zvířat i úroveň zabezpečení. Organizace zabývající se právy zvířat Peta reagovala na celou událost výzvou, aby velké šelmy mohly být drženy pouze v certifikovaných záchranných centrech, kde by nemohly být zneužity ke komerčním účelům.

Krátce poté, co na veřejnost pronikla zpráva o zranění modelky, se objevily i informace o tom, že ze zařízení utekla zvířata. Ty se ale nakonec ukázaly být nepravdivé. „Oficiální místa uvedla, že širší veřejnosti nehrozí žádné nebezpečí,“ píše BBC.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.