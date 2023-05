Hře uměl dát myšlenku, ale i obrat šikovně útočníka o puk. Drahomír Kadlec patřil k baronům českého hokeje a parádní kariéru ozdobil na jejím sklonku i titulem mistra světa z Vídně v roce 1996. Kladenský odchovanec poté proslul jako trenér českých hokejbalistů, které dovedl také ke světovému zlatu a nyní hodnotí jako expert Deníku druhé vystoupení českých hokejistů na MS v Lotyšsku. Jak viděl výhru nad Kazachstánem?

MS hokej: ČR - Kazachstán | Foto: Profimedia

„Vy voláte, když ještě hrají hymnu, to není slušné!“ hartusil naoko v úvodu hodnocení, které bylo spíše pozitivní. „Když to shrnu, tak první třetina byla super. Speciální pochvalu zaslouží beci, ale lítali tam všichni - hráči i puk. Pak přišlo dvacet minut tréninku a v druhé přestávce asi trochu mytí hlav, protože pak jsme zase začali hrát a vše najednou opět fungovalo,“ začal Drahomír Kadlec hodnocení.

Jako obránce speciálně hru zadáků sleduje a zatím se mu některé věci hodně líbí. „Je vidět, že mají jiné návyky a zapojují se do hry jak mají. Na nic nečekají, přihrají a jedou. Pochopili, že útočnou fázi nemůže obstarat jen trojka útočníků, ale všech pět hráčů na ledě. Zbořil, Košťálek, ale i další: výborná práce,“ líbí se Kadlecovi, který umí i tvrdě kritizovat, ale zatím nemá důvod. „Máme šest bodů, takže je klid pro další pokračování v turnaji.“

Co bývalého hráče IFK Helsinky, Kaufbeurenu, Kladna, Litvínova či Zlína zaujalo v dosavadním průběhu šampionátu? Hlavně zámořské týmy, byť se na začátku obvykle sehrávají. „Američané v prvním zápase byli neskuteční. Létali po ledě, u nich je úplně jedno, kdo je obránce a útočník, prostě jich pět hraje dozadu a pět dopředu. Výborní jsou také Kanaďané, ti se ale budou ještě zlepšovat. Švýcaři ještě nedostali gól a na tři posily čekají, i ti budou hodně zajímaví. Těším se,“ říká držitel bronzu z olympiády v Albertville 1992.

Problematická zranění

A na závěr glosuje strasti českého týmu se zraněnými hráči, už totiž odpadl Chlapík, s krytem musí hrát Smejkal a s Kazachy odpadl Chytil. „Vypadalo to, že je jen rozpáraný, snad to nebudou i zuby, to by bylo horší. Ale věřím, že se dá dohromady,“ uvažuje Kadlec o dalším startu opory New York Rangers.

Cení si Jiřího Smejkala, že s naštípnutou čelistí hraje, i s krytem ho totiž musí bolet každý otřes, každý souboj. „Ale chce hrát, tak prostě hraje. Takhle to bylo i za nás a klobouk dolů před ním. Dneska se bohužel objevují hráči, kteří při první bolístce odstupují. Ale jak říkám, buď chceš hrát, a pak tam vlezeš i s jednou rukou, nebo nechceš. Tak hrát nebudeš,“ dodal Drahomír Kadlec.

