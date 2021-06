Zasloužený bronzový úspěch. Američané na turnaji v Rize prohráli jen dva zápasy, shodou okolností s oběma finalisty. S Finskem prohráli ve skupině, s Kanadou v semifinále.

V utkání o třetí příčku sice začali čtyřminutovým oslabením, ale krátce poté šli do vedení díky gólu Christiana Wolanina pak už otěže zápasu nepustili z rukou.

Rozhodla druhá třetina, v níž Němci zcela vypadli z rytmu. V rozmezí pouhých šesti minut postupně skórovali Conor Garland, Jack Drury, Jason Robertson a Trevor Moore a bylo hotovo.

„Nebyli jsme tak důrazní jako v několika předchozích zápasech. Nedělali jsme dnes velké chyby, jen drobné chybičky, ale všichni víme, že na téhle úrovni si něco takového nesmíme dovolit,“ klopil hlavu německý útočník Marcel Noebels.

Dvacátá medaile pro USA

Na Němcích byla znát frustrace, zbytečně faulovali a mohli jen sledovat, jak se jim rozplývá sen o první medaili z MS od roku 1953. Ano, tak dávno to už je.

Mimochodem: tehdy na šampionátu nestartovaly zámořské výběry, chyběl i tým SSSR a Československo odjelo kvůli úmrtí Klementa Gottwalda předčasně domů.

Ve třetí třetině zaznamenal alespoň čestný úspěch Dominik Bittner, hned po něm se ale trefil i Ryan Donato. Pak už mohli Američané pomalu bouchat lahve od šampaňského.

„Ještě nikdy jsem neviděl, aby se tým semknul tak jako my, navíc v tak krátkém čase. Bylo zábavné být součástí téhle party, užili jsme si to a jsme šťastní, že jsme odměněni bronzovou medailí. Samozřejmě bychom raději měli zlato, ale tak už to chodí,“ řekl útočník Justin Abdelkader, který do nedělního mače nemohl zasáhnout kvůli zranění.

Pro USA jde o čtvrtý bronz od roku 2013, celkem mají Američané dvacet medailí ze světových šampionátů.