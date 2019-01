Grébovkou procházím do zkušebny. V pátek večer si můžete vychutnat místní víno přímo z vinohradu. Párkrát jsem se tam při návratu ze zkoušky zdržel. Tedy, vlastně skoro pokaždé.

Když do kina, tak do Oka! Osobně mám raději tento typ kin než velké moderní cinema komplexy. Rád se sem vracím, abych se odreagoval při tomto fascinujícím sportu.

Restaurace Pizzburg

Na burger chodím nejraději do Pizzburgu ve Vršovicích. To, že jsem měl tady to místo kousek od bytu, pro mě znamenalo pár kilo navíc.