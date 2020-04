Hostivařská přehrada

Zkusili jste ji někdy obejít? Je to sakra dlouhá procházka, ale vždycky stojí za to. Já se u ní učil první díl seriálu Terapie, který jsem pak uměl jak stroj. Kdykoliv jsem se tam vrátil, příběh mi znovu naskakoval. To místo mi prostě učarovalo. A tak se k přehradě asi vrátím až s nějakou další rolí. Tedy takovou, aby to vyžadovalo celodenní tůru, která se mi dostane pod kůži.