Praha - Vysokoškolský pedagog a spisovatel Ondřej Hník, který se věnuje jak literatuře pro dospělé, tak literatuře pro děti, a který má na svém kontě již devět knih krásné literatury, se narodil a žije v Praze. Jako typický Pražan se ale necítí. I dnes se na procházku vypraví raději do volné krajiny než do centra Prahy a rád tvoří obklopen přírodou. Přesto Prahu vnímá jako inspirativní prostor.

Oblíbená místa - Ondřej Hník. | Foto: Archiv VLP / Šťastný Vladimír

Karlův mostZ Karlova mostu si kromě přítomnosti Vltavy (vody zklidňující rychlé velkoměsto) vychutnávám mysterium staré Prahy. Například v den letního slunovratu při pohledu z brány Staroměstské mostecké věže slunce prochází lucernou velké jižní chrámové věže katedrály sv. Víta, pod kterou je pochován sv. Václav, pak pokračuje přes východní věž nad místo, kde je pochován sv. Vít. Je to tzv. pražské slunovratové mysterium. A je to samozřejmě jen jedno z mnoha.





Troja: vinice Salabka, vinice svaté Kláry a kaple svaté KláryTohle místo považuji za obzvlášť magické. Jste v Praze, ale zároveň v Praze vůbec nejste. Jste za Prahou a nad Prahou, navíc vás od hlučícího velkoměsta dělí Vltava. Cítím se tedy navýsost domácky a bezpečně. I tady jste obklopeni symbolikou: symbolikou vinného keře.









Petřín, Strahov a Velká strahovská zahradaJestli si mohu dovolit malou aliteraci, část Petřína, Strahovský klášter a Velká strahovská zahrada tvoří jakýsi klidný klín. Pro mě je ten pohled osvěžující a inspirativní.





Malostranské náměstí, knihkupectví Spolek občanů a přátel Malé Strany a HradčanPrávě zde se bude 2. června v rámci festivalu Děti, čtete? křtít a prezentovat výuková sada Manamana, na které jsem měl možnost spolupracovat. Je to jakási výuková série zaměřující se na toleranci, humanismus a porozumění základům evropské vzdělanosti. Děti v ní kreativně „řeší" aktuální otázky dnešního světa.





Jižní terasovité zahrady Pražského hradu Miluji prosluněná místa, jako je tohle. Uznejte sami, že z toho místa dýchá volnost, ale zároveň vznešenost. A je v tom i symbolika: vzestup a sestup po stupních.