„Mám je rád pro jejich zajímavý pohled na věc," říká Sklenář, který působí v Klicperově divadle v Hradci Králové. V minulosti spolupracoval s mnohými dalšími režiséry a účinkoval na mnohých scénách napříč republikou.

Ještě před rekonstrukcí to byla novodobá Jedová chýše, tam jsem utužoval svůj mladický dekadentní pohled na svět.

Vltavské nábřeží

Ta majestátnost výhledů, až člověk neví, kam se dnes všechna poděla a co nám to vlastně chce naznačit. Když je první opravdu teplý jarní den, kdy se člověk svléká do trička, lehám si na náplavky a pozoruju milence, muzikanty, labutě, probouzející se život.