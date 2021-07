Jaké byly vaše poslední dny před odletem?

Docela hektické, ale máme radost, že se některým sportovcům podařilo na poslední chvíli kvalifikovat. Hlavně mě potěšili basketbalisté. Část olympijského týmu je už v Tokiu, další sportovci postupně odlétají, ale nestěžuji si. Jsme rádi, že se vůbec někam cestujeme a olympiáda ve složitých podmínkách proběhne.

Teprve na konci června se uskutečnila volba předsedy ČOV. Jak jste vnímal, že ji dvakrát předběžným opatřením nepovolil soud?

Nejsem právník. Pro mě je hlavní, že volba i hlasování o rozpočtech proběhly bez problémů a v širokém souladu. Ne že bychom před sebou neměli spoustu práce a námětů na zlepšení, ale situace není tak dramatická, jak se to někteří lidé snažili prezentovat.

Jaké jsou vaše hlavní cíle pro následující období?

Kromě účasti na olympiádách to zahrnuje i přípravy a obsazení mládežnických olympiád nebo evropských festivalů a her. Další prioritou je sport mládeže a třetím servis pro veškerý sport.

Chceme ukázat, že se dají uspořádat i velké akce

Do olympijského startu zbývají poslední desítky hodin, co od Tokia očekáváte?

Bude se závodit bez diváků, ale je to pořád lepší takhle než vůbec. Tokio bude sledovat celý svět, a pokud se podaří olympiádu zvládnout z hlediska covidu bez větších problémů, bude to ohromný úspěch a zároveň ukázka toho, že se velké akce dají uspořádat i za výjimečných situací. To je pro nás důležité hlavně proto, že za půl roku se v Pekingu koná zimní olympiáda.

Jak moc budou chybět čeští fanoušci, kteří by se za normálních okolností vypravili nadalekou cestu?

I přes to, že lidé nebudou na tribunách, věříme, že fanouškovská energie se bude přelévat z Česka do Japonska. V Brně u koupaliště Riviéra a Praze ve Stromovce jsme připravili dva olympijské festivaly. Chceme tam pozvat fanoušky, aby jednak našim sportovců fandili, ale zároveň si osahali sporty, které třeba neznají.

Co budete považovat za český úspěch?

Děláme pro něj maximum, byť spoustu věcí, které jsme měli v minulosti k dispozici - jako je Český dům a další - jsme tentokrát nebyli schopní z objektivních důvodů připravit. Snažíme se to ale vynahradit jiným způsobem. Před pěti roky tým vybojoval deset medailí. Kdyby se podařil podobný zisk, bylo by to fajn. Celkově se dá očekávat, že letos uspějí nejodolnější sportovci s dobrou psychikou.

Čínská sportoviště pro ZOH nikdo pořádně neviděl

Z Tokia přicházejí některé nepříjemné informace, že odbavení některých jednotlivců české výpravy trvalo na letišti třináct hodin. Co tomu říkáte?

Muselo se jednat o určitou extrémní situaci. Mluvil jsem s řadou lidí a běžný čas je okolo čtyř hodin. Mezinárodní olympijský výbor se má zasadit, aby se situace v tomto ohledu rapidně zlepšila. Naopak zprávy z olympijské vesnice vypadají díky šéfovi české mise Martinovi Doktorovi pozitivně. Je z vesnice nadšený. Pamatujeme, že v Riu se řešil opačný extrém. Tam to bylo jednovelké dobrodružství, ale tady se jedná o úplně jiný příběh. Vesnici myslím není co vytknout.

Roční odklad Tokia zapříčinil, že se dvě olympiády uskuteční během půl roku. Co toznamená pro váš tým?

Obě olympiády se připravují paralelně. Začít s Pekingem až po Tokiu by nebylo možné. To by se nestihlo. Na rozdíl od Tokia, kde jsme měli své zástupce, v Pekingu nikdo hodně dlouho nebyl. Číňané zrušili kvůli covidu řadu závodů Světových pohárů a nikdo sportoviště pořádně neviděl. Je to velká nejistota. Informace jsou zprostředkované, a to díky českému zastupitelskému úřadu. Hlavně díky těmto lidem se připravuje Český dům a celý pobyt sportovců. Nicméně informace od MOV hovoří o tom, že Čína uspořádá superolympiádu. Věřím tomu, i když bude asi hodně čínská.

Jak bude vypadat váš pobyt v Tokiu?

Nejdřív mě čeká kongres MOV, kde budu poprvé ve funkci předsedy marketingové komise. To znamená, že mám na starosti všechny sponzory a společnosti, které mají vysílací práva. Program bude nabitý, bohužel nebudu moct trávit tolik času s naší výpravou, ale zastoupí mě místopředsedové, kteří budou Martinovi Doktorovi pomáhat všechno koordinovat. Věřím, že naše účast je dobře připravená.