Vítězce French Open Krejčíkové vzdala kazašská soupeřka Zarina Dijasová za stavu 2:5 v prvním setu, předloňská finalistka Roland Garros Vondroušová udolala Nizozemku Kiki Bertensovou 6:4, 3:6, 6:4. První kolo pingpongového turnaje zvládl Lubomír Jančařík, na veslařské regatě slavily postup tři ze čtyř českých posádek.

První vrchol her, silniční závod cyklistů na 234 km, se stal kořistí ekvádorského jezdce Richarda Carapaze. Český mistr Michael Kukrle obsadil 36. místo, Zdeněk Štybar do cíle nedojel.

Střelkyně Nikola Šarounová v prvním ze tří startů v Tokiu neuspěla a obsadila ve vzduchové pušce 41. místo, v šesté desítce pořadí skončil v kvalifikaci gymnastického víceboje David Jessen. Do finále se nekvalifikovala ani plavecká štafeta kraulařek.

Silniční závod pod pěti kruhy je u konce! Michael Kukrle táhl dlouhý únik a mezi elitní desítkou se držel až do posledního stoupání. Český reprezentant nakonec bere 36. místo.



? Getty Images pic.twitter.com/7MQRSaU8yG — Český olympijský tým (@olympijskytym) July 24, 2021

Krejčíková strávila na kurtu jen půlhodinu, ale byla ze své olympijské premiéry nadšená. "Dostala jsem se na největší kurt, mám obrovskou radost, že mě tam dali. Snad jsem si to zasloužila," řekla vítězka tří z posledních čtyř turnajů, do kterých nastoupila. "Na druhou stranu mě mrzí, že (soupeřka) musela skrečovat a zápas jsme nedohrály. Ale jsem hrozně ráda, že si na takovém obrovském turnaji zahraju další kolo," řekla Krejčíková,.

Vondroušová musela o postup do druhého kola tvrdě bojovat s turnajovou šestnáctkou Bertensovou. Po téměř dvou hodinách proměnila třetí mečbol a loučící se bývalou světovou čtyřku porazila i v druhém vzájemném zápase.

"I když ona tenhle rok nemá úplně dobré výsledky, tak tenhle zápas ale odehrála dobře. Dobře podávala a bylo těžké si něco uhrávat při jejím servisu," konstatovala Vondroušová.

Jančařík potvrdil roli favorita a přes komplikace v přípravě na zápas a izolaci mimo olympijskou vesnici porazil Alího Chadrávího ze Saúdské Arábie za půl hodiny hladce 4:0 na sety.

"Hrálo se mi překvapivě dobře, každý úvodní zápas na olympiádě je náročný, tak jsem rád, že jsem to zvládl. Nebylo to jednoduché a děkuju moc za podporu. I když ten výkon nebyl perfektní, byla tam ta chuť. O to jde," řekl Jančařík.

Češi se neztratili

Skifař Jan Fleissner suverénně vyhrál opravnou jízdu a postoupil do nedělního čtvrtfinále veslařské regaty. Svůj druhý start na hrách zvládly i Lenka Antošová s Kristýnou Fleissnerovou na dvojskifu, které jsou po třetím místu v opravách v semifinále.

Výborně vstoupili do regaty Miroslav Vraštil a Jiří Šimánek na dvojskifu lehkých vah. V rozjížďce nestačili jen na úřadující mistry světa a Evropy Fintana McCarthyho a Paula O\'Donovana z Irska a z druhého místa si zajistili postup do úterního semifinále. Vyhnuli se tak nedělním opravným jízdám. Naopak hry skončily pro mužský dvojskif Jakub Podrazil, Jan Cincibuch, který dojel čtvrtý v opravě a obsadí konečné 13. místo.

Předloňský vítěz Gira d\'Italia Carapaz rozhodl o zlatu nástupem šest kilometrů před cílem. Spurt o stříbro v podání dvou hlavních favoritů závodu o více než minutu později vyzněl na cílové čáře velmi těsně pro Belgičana Wouta Van Aerta. Tadej Pogačar, jenž minulý víkend završil úspěšnou obhajobu prvenství na Tour, se musel spokojit s bronzem. Ve stejném čase dojelo dalších šest jezdců.

Kukrle byl při své olympijské premiéře většinu závodu hodně vidět, neboť strávil přes 180 z celkových 234 kilometrů v úniku, který se zrodil záhy po startu. Nakonec dojel s více než desetiminutovým mankem na nového olympijského vítěze.

? Povedený začátek turnaje pro Lubomíra Jančaříka! ??#Tokyo2020 pic.twitter.com/CAB1d3qXCq — Český olympijský tým (@olympijskytym) July 24, 2021

"Mám z toho super pocit. Nevím, jestli je to můj nejlepší výsledek, ale určitě to je jeden z mých nejlepších výkonů," uvedl rodák z Mohelnice pro web své stáje Elkov Kasper.