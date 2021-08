Kuf vyrazil na více než tříkilometrovou trať se čtyřmi pětirannými položkami s náskokem sedmi sekud před čtvrtým Korejcem Čon Ung-temem, který nakonec urval bronz.

Kuf definitivně přišel o medaili na poslední střelbě, když potřebných pět terčů trefil až na osmnáctou ránu. Před zdecimovaného Kufa se v závěru dostal i Vlach, který si v poslední disciplíně výrazně polepšil, když se probojoval z 19. místa až na pátou příčku.

„Nepřišlo mi, že bych nějak zmatkoval. Byl jsem soustředěný. Vůbec jsem nevnímal, jak kdo střílí okolo mě, což se mi málokdy povede. Ty první rány byly o kousíček, nebylo to úplně vedle, ale ani jedna tam nepadla,“ litoval Kuf.

Kombinovanou disciplínou v novém olympijském rekordu prolétl čtyřiadvacetiletý Vlach. S devatenáctkou na hrudi si doběhl pro senzační páté místo. „Nejdřív jsem byl rád, pak jsem zjistil, že to nebylo zase tak daleko. Tak upřímně nevím, jaké mít pocity,“ smál se po životním úspěchu Vlach.

„Ale samozřejmě tím, že se toho v pětiboji může tak strašně moc pokazit, tak jsem rád, že se to dneska tak nějak všechno sešlo. Určitě s ohledem na jaro to asi vyšlo dobře. Vždycky to může být lepší, ale taky horší. Takže já beru páté místo všemi deseti,“ připomněl Vlach vážné zranění ramene, kterým prošel pouhé tři měsíce před olympiádou.

Vyhrál Brit Joseph Choong před Egypťanem Ahmadem Aldžandjem a Korejcem Čon Ung-tem.