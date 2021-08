Zuzana vystudovala děčínské gymnázium, poté následovalo šestileté studium na Konzervatoři Jaroslava Ježka a již tehdy se začala živit hudbou. Zpívala a hrála na klavír, nejčastěji jazz. „Poté, co jsem dokončila konzervatoř dvěma absolventskými koncerty, jak z klasické hudby, tak i jazzové, hrála jsem i třikrát denně stále dokola. Čtrnáct let jsem několikrát týdně pravidelně vystupovala na Staroměstském náměstí přímo naproti Orloji, kde se pořádaly jazzové koncerty. Doprovázela jsem řadu muzikantů a hrála v několika kapelách, z hudby se stalo řemeslo,“ sdělila.

Zpívala například i se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, i když působení v něm považuje spíše za omyl. „Jsem si jistá v tom, když hraji na piano a zpívám. Je to zkrátka moje rutina a jsem si v tom jistá. Tehdy jsem ale musela pouze stát a zpívat, na což jsem vůbec nebyla zvyklá. Došlo mi to až tehdy, když jsem tam stála a z éteru zaznělo: Točíme. Byl to živý vstup, já byla nervózní, ale nakonec jsem to nějak dala,“ vzpomněla Zuzana, pro kterou je srdeční záležitostí již zmiňovaný jazz.

Během své téměř dvacetileté profesionální hudební kariéry doprovázela na klavír Chantal Poullain či Evu Pilarovou. Hrála se Štěpánem Markovičem, Františkem Kopem nebo Boryšem Seckým.

„Spolupracovala jsem i s Hiramem Bullockem, slavným americkým kytaristou, se kterým jsme si spolu zahráli na jedné desce. Toho si vážím nejvíce. Poté, co se narodila Lilinka, jsem ale koncertování omezila na tři, čtyři hraní týdně. Nyní už prakticky nehraji, pouze tam, kde je potřeba, jako například pro povodně na Moravě. Dále budu mít nějaké soukromé akce v září, jinak se ale věnuji především skládání hudby na počítači z domova,“ řekla Zuzana.

Skládání vlastních písniček

Na skládání a komponování hudby má speciální program, díky němuž si celou skladbu dokáže složit sama. „Jen bicí mi dělají problém. Dokáži nahrát basu, melodické nástroje, aby vše bylo harmonické, bicí dělám pouze intiutivně a zaberou mi nejvíce času. Jinak jsem si ale myslela, že mi skládání bude dělat větší obtíže. Naučila jsem se už s programem pracovat, aby to bylo podle mých vnitřních představ. Vše až po zpěvy si udělám sama, což mi vyhovuje,“ říká Zuzana.

První skladbu složila k obrazu Petra Kliera o naší Zemi a přístupu k ní - Nejvyšší čas. „Je to o ekologické situaci ve světě. O tom, jak se máme chovat k naší planetě. Všichni to tušíme, ale prakticky nikdo to nedělá. Dále jsem složila několik skladeb pro projekt Vílí písničky. Ta poslední je taková veselá, motivační pro děti, aby měly nějaké životní hodnoty. Zanedlouho k tomu budeme točit klip,“ plánuje.

Největšími zájmy Zuzany kromě hudby jsou její dcera Lilinka, zahrada a houbaření. „S mojí malou trávím veškerý čas. Jinak miluji houby. Každý den přinášíme koše a houby má od nás už celá ulice. V lese bez problémů vydržím i čtyři hodiny. Dceru už to přestává bavit, tak ji vždycky přemlouvám, ať to ještě chvíli vydrží,“ usmívá se Zuzana, která rovněž stráví spoustu času na své zahrádce.

„Zahradničení mám také ráda. Nedávno jsem si ze dřeva vytvořila i šest velkých truhlíků. Dělám zkrátka všechno možné, co mě napadne. Jen hraní už mi tolik nechybí, nahrála jsem se už dost,“ dodala Zuzana, která právě ve skládání hudby z pohodlí domova vidí svoji budoucnost.