Jedlá bižuterie

Zdroj: Deník / Karolína Marvánková

Když Vít začínal zahradničit, byla v trendu podle jeho slov mantra "Kupujte čerstvé, kupujte lokální".

"Tak jsem si řekl, že to zkusím. Původně jsem měl představu, že si ode mě budou brát přátelé, protože ti by dali cokoliv, za dobrý rajče. Tak s myšlenkou, že vysoká rajčatová není, takže bych to měl zvládnout, jsem do toho šel. Velmi záhy se ale ukázalo, že dělat s přáteli je za trest a přeci jen nějaká vysoká zemědělská je a není to úplná sranda. Tak jsem z rajčat a zeleniny změnil produkci na bylinky, kterých podniky nechtějí deset kilo, ale třeba půl kila od každé. Což se i krylo s přesunem ze severních Čech do Prahy. Aby se v průběhu první sezony tady ukázalo, že peníze, za které se vozí bylinky z ciziny, jsou hodně nízké. Takže jsem se musel zmenšit a zároveň jsem i musel zdražit. Začal jsem se zaměřovat na něco, co jsem pojmenoval "jedlá bižuterie", tedy jedlé květy a bylinky na ozdobu pokrmů a drinků pro ty nejlepší restaurace. Před těmi sedmi lety to bylo něco, za co kuchaři neměli potřebu utrácet a klienti to neočekávali. Takže to nějakou dobu trvalo, než úroveň gastronomie stoupla tak, že jídlo má nejenom chutnat, ale i perfektně vypadat."