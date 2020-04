„Když se řekne slovo umělec, představím si hudebníka nebo herce. Tihle lidé podle mě dělají umění, dávají do toho všechno ze sebe. To co já dělám je hrozně tichý proces. Mám na to asi jiný pohled než statní, sice do té práce dám uměleckou část sebe, ale podle mě je to naše spíš řemeslo. Vadí mi, když mě lidi nazývají umělcem, raději mám označení výtvarník nebo kreativec. Podle mě je umělec ten, který má hodně věcí za sebou. Hodně velkých věcí.“