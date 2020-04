Kde se hodně bourá

Karolína začínala jezdit v Praze 6 ve Vokovicích na linkách číslo 20, 26, 18, 1, 2 a 22. "Dnes se nedá říct, že bych měla nějakou oblíbenou trať, hodně to záleží na náladě. Pokud se ráno probudím a nemám moc náladu na lidi, tak bych si raději zvolila linku, která jezdí po periferii. Ale všeobecně jsem člověk, který potřebuje stále akci a řešit situace a křižovatky. Takže ta linka 22 nebo 23, kterou jezdím, mi nejvíc vyhovuje." A i když u dopravního podniku jezdí Karolína už několik let, stále si pamatuje svojí první nehodu. "Bylo to u Národního divadla, v místě, kde instruktor říkal, že se tam často bourá, ať si dáváme pozor. A měl pravdu, bourá se tam často. Moje první nehoda byla s autem, kdy řidič po cestě do autoservisu zabloudil. A jak tam tak bloudil, tak mi to švihnul před tramvaj." V dnešní době Karolína řídí všechny typy tramvají v Praze, má ale své oblíbence. "Mezi moje oblíbené tramvaje patří tramvaj KT8D5, baví mě nejvíc, obdivuju jí, líbí se mi, že je obousměrná. Dalším favoritem je tramvaj T1 z 50. let a v poslední době jsem si našla zalíbení i u starších dvounápravových vozů."