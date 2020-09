Rady pro nováčky

Posledních pět let jsou food trucky velmi oblíbené, a to nejenom na festivalech. „Podle mě je to tím, že se začali používat kvalitnější suroviny, tedy jak kdo. Ale pro nás je zásadní mít kvalitního dodavatele masa, pekaře atd. v dnešní konkurenci nikdo neuspěje s tím, že si koupí klobásy a ráno je ohřeje. Zákazníci nestojí o přeprodávané ohřáté věci. “ Ale není to samozřejmě jen o surovinách. Co by Tomáš doporučil někomu, kdo by chtěl začít jezdit s food truckem? „Určitě pevné nervy,“ radí se smíchem. „Začíná to byrokracií, člověk musí mít hodně času a mít tu práci rád.“