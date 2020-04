Pátrání po tématu vězeňství

Celé to začalo, když se Ivin bratr dostal do vazby. "Najednou jsem se dostala do situace, kterou jsem do té doby nezažila. Rodina se zhroutila a zůstalo to na mě."

Ivana (na snímku vpravo) chodila bratra navštěvovat, ale také se musela postarat o placení různých nákladů a zajištění věcí do věznice. Po výkonu trestu si Ivin bratr musel zajistit práci a bydlení, s čímž mu pomohla rodina a přátelé.

"Začala jsem si uvědomovat, že většina lidí, kteří jdou do vězení, nemají takhle silné rodinné a finanční zázemí a přátele, jež by je podrželi a pomáhali jim." V tu chvíli začala Iva pátrat a získávat informace k tématu vězeňství.